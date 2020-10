Les fallamos a los niños con cáncer porque tras un año de manifestaciones, pancartas y exigencias, siguen sin recursos y sin medicamento, asegura el fundador y presidente de la asociación Nariz Roja, Alejandro Barbosa Padilla.

“Hemos perdido a muchos y muchas, niños hermosos, adultos con deseos de vivir. No pudimos hacer nada, les fallamos. Las marchas, las reuniones, las promesas no dieron fruto, solo vimos confrontación, culpas, pretextos y el mismo discurso de siempre. Sea la verdad que sea hoy no hay medicamentos, el tiempo para muchos ya terminó. No pudimos responder”.

El 2020 ha sido un verdadero calvario para los niños con cáncer, en espera de radiaciones o protocolos de quimioterapia que no llegaron. (Por Gricelda Torres Zambrano)