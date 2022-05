En celebración del 5 de mayo en Las Vegas, y con la presencia de miles de mexicanos en la Arena, el jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez sufrió su segunda derrota como boxeador profesional al caer de manera clara y contundente ante el ruso Dmitry Bivol por decisión unánime con tres tarjetas de 115-113. El ruso retiene así el cinturón de peso semicompleto de la AMB. La estatura, el peso y el estilo, fueron en conjunto un gran obstáculo para Álvarez que aunque insistió, su estilo no dio para más y no pudo más que ganar algunos rounds.

El mejor momento del Canelo fue entre los episodios 2 y 4, cuando medianamente logró contrarrestar los jabs de Bivol y consiguió responder con algunos golpes. El Canelo siempre aguantó la embestida del ruso, quien al final lució entero y con ganas de que siguiera la que al final fue una buena pelea.

“Claro que sí, esto no se queda así, pero la verdad es que es un gran campeón, me tocó perder no voy a dar excusas. Yo sentí que gané, que hice lo suficiente para ganar, pero así es el boxeo. Me tocó perder y hay que aceptarlo”, dijo el Canelo.

El récord del ruso llega a las 20 peleas ganadas y 0 perdidas. Mientras que el mexicano llega a 61 peleas con 57 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

MARTIN NAVARRO