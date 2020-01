El 70 por ciento de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación a las inversiones físicas de la Línea Tres del Tren Ligero de 2014 a 2018, no han sido aclaradas.

Al presentar un reporte entregado por la Auditoría a la Cámara de Diputados Federal, el legislador del Partido Movimiento Ciudadano, Javier Romo, detalló que entre todas las auditorías se observaron anomalías en el ejercicio de 799 millones de pesos, de los cuales, más de 500 no han sido justificados, ni regresados.

En monto más alto corresponde a la revisión 2018 con 333 millones de pesos, en esa auditoría se revisó el material rodante, señalización, los sistemas de energía eléctrica y la construcción del túnel.

Entre las observaciones figuran pagos más altos con respecto al volumen de obra realizada, pago por pruebas de campo no realizadas, daños a terceros y variaciones en el catálogo original de conceptos. (Por Mireya Blanco)