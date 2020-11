La actividad en el 2020 se acabó para la frontenista campeona mundial y panamericana Laura Puentes, quien asegura que no hay evento programado para este año y aún nada para 2021. Sobre el evento más importante que se tuvo que cancelar por la pandemia del Coronavirus.

“Pues el más importante fue una copa del mundo que iba a ser justo en estos días, en Valencia, España, una copa de 30 metros que te califica al mundial absoluto que es el evento más grande de pelota vasca y ese es el que más dolió”.

Por lo pronto seguirá solo entrenando para mantener el nivel que la ha llevado a los primeros planos. Además, la falta de actividad provocada por la pandemia ayudó a Puentes para sanar de una lesión:

“Lo bueno de este que no hay nada es que traía arrastrando una lesión complicada en el hombro, que casi termina en la operación, entonces este año fue para recuperar, fortalecer, terapia cien por ciento en el hombro y no poner pretextos de las cargas y pues ya el 2021 estar mejor”. (Por Martín Navarro Vásquez)