La Secretaría de Medio Ambiente señaló que pese a no alcanzar un acuerdo con los pepenadores y otros trabajadores del basurero de Los Laureles, este tiradero cierra a partir de mañana.

La dependencia estatal señaló que se presentaron opciones al sindicato de pepenadores y al de choferes de camiones recolectores de Caabsa, pero afirman que son ellos quienes no aceptaron las propuestas y al contrario, buscaron una suspensión judicial para evitar el cierre de Los Laureles.

Entre las opciones estaban que los pepenadores continuaran en el basurero mientras no avanzaran los trabajos de remediación ambiental; atención integral a los trabajadores; apoyarlos para rotarlos en el relleno de Picachos y empleos formales, además de construir una planta de transferencia en la zona oriente, entre El Salto y Tonalá, para abrir una fuente de trabajo.

A los choferes se les ofreció apoyo logístico para el traslado de los residuos, pero se afirma, tampoco aceptaron. (Por Héctor Escamilla Ramírez)