A los empresarios de Jalisco no les ha llegado alguna alerta de viaje por el Coronavirus, sólo se informó que fueron aisladas algunas ciudades de China entre ellas Wuham, donde se originó la enfermedad, señala el titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Uyeda.

“No hasta ahorita no, tú sabes el mexicano es este es aventurero, arriesgado en algunos casos, esa experiencia nos debe de servir para entender que el uso del tapaboca no debe ser un factor de vergüenza o de verse uno exagerado, en Asia ves un porcentaje entre un 20 por ciento y 30 de personas circulando en la calle, sobre todo en épocas de frío y sobre todo en las grandes urbes con tapaboca”.

Admite que en los últimos años se incrementaron los viajes a China de empresarios Jaliscienses en busca de inversiones e intercambios. (Por Claudia Manuela Pérez)