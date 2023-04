Este lunes se cumplen dos años de la desaparición de Virginia Muñoz González, una mujer policía de Guadalajara que el 3 de abril de 2021 fue privada de la libertad por hombres armados que se metieron a su casa en Oblatos, aventaron a sus hijos menores de edad y se la llevaron.

La señora Yolanda González, madre de Virginia, acusa que durante dos años han tenido que moverse solos porque no han tenido respuesta de las autoridades.

“A todo Tlajomulco, todas esas colonias hemos andado buscándola. Simplemente antier y ayer una búsqueda por ella y por todos los desaparecidos, los que encontráramos y no encontramos nada. Y les pedimos una ayuda de no sé, como vamos desde la mañana y salimos hasta en la noche agua o sueritos y dijeron que no había presupuesto. Lo único que nos pudieron ayudar fue con unos sueros pero de ahí en más nada que porque no hay presupuesto”.

Familiares y amigos de Virginia Muñoz caminaron este mediodía hasta Casa Jalisco para exigir mayores apoyos en su búsqueda.

Ahí la madre de la mujer desaparecida se desvaneció producto de las jornadas bajo el sol buscando a su hija. (Por José Luis Escamilla)