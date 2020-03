En la más absoluta zozobra se encuentra la familia de Sergio, el hombre de 43 años que murió la mañana del viernes cuando quedó en medio de una balacera entre delincuentes y policías en la colonia Las Huertas de San Pedro Tlaquepaque.

A tres días de su muerte, es hora que ninguna autoridad se ha acercado con ellos de menos para preguntarles cómo están.

La señora Santa Cecilia Guillén pide ayuda porque su marido era el sostén de la familia.

“Lo pedí prestado pues porque pues yo me moví porque dije, ¿qué voy a hacer?. Y luego sin dinero, porque él era nuestra mano, él era el único que trabajaba para darnos sostén, sustento. Yo me tuve que mover, conseguir dinero para comprar ese pedazo. Conseguí 35 y al siguiente día tenía que dar otros 35 porque el panteón me costó 70 junto con el paquete”.

Hasta el momento nadie de la Comisión de Atención a Víctimas se ha acercado a la familia de Sergio.

Cuando él murió estaba acompañado de su hijo de 10 años quien resultó ileso. (Por José Luis Escamilla / Foto: Cuartoscuro.com)