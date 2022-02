Pese a su fracaso con el Getafe de España donde las cosas no le salieron como esperaba, el delantero del Guadalajara, José Juan Macías, dice que no se arrepiente de haber ido a Europa.

“Maduré muchísimo en todos los sentidos por situaciones que pase y ahora si que me siento muy feliz con ese crecimiento en lo personal claro que no me arrepiento estoy muy feliz con lo que he crecido personalmente, no se si en algún momento me perdí o no, tengo 22 años, sigo siendo un chavo y obviamente uno tiene que crecer, solo se que me siento y me veo más maduro en todos los aspectos”.

Reconoce que por el momento no tiene méritos para ir a la Selección, pero asegura que hablará en la cancha para llamar nuevamente la atención del “Tata” Martino y poder ir al Mundial.

“Hoy no puedo hablar mucho de Selección porque llevo tiempo sin jugar, entonces si hablamos de merecer ahorita creo que no he hecho los méritos para poder ser convocado entonces creo que quiero hablar en la cancha para yo poder ser otra vez visto por parte del cuerpo técnico del “Tata” y claro que sueño con poder ir a un Mundial”.

JJ Macías considera que Chivas va muy bien en el presente Torneo y lo ve disputando la liguilla.

(Por Manuel Trujillo Soriano)