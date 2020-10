La imposibilidad de realizar este año la FIL de manera presencial, le generará un déficit de entre 24 y 28 millones de pesos que esperan se recupere en las siguientes dos ediciones, confirma su presidente, Raúl Padilla López.

“Yo creo que este año saldremos con un déficit de entre 24 y 28 millones de pesos, que es lamentable. Como no se podrá realizar la feria, no tendremos los ingresos con la que lleva a cabo la misma”.

Realizar la FIL de manera virtual representa un fuerte golpe también para la industria editorial, la cual resiente el 30 por ciento en la caída de sus ventas por la pandemia. Pero no son los únicos, los organizadores reconocen que los hoteleros y los prestadores de servicios se verán igualmente afectados. (Por Gricelda Torres Zambrano)