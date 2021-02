A tres días de la balacera en un restaurante de la avenida Real Acueducto la fiscalía de Jalisco aún desconoce la identidad del hombre que fue privado de la libertad por un comando armado.

El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez indicó que se cuenta con algunas imágenes de los agresores y de la víctima, sin embargo no son de la mejor calidad.

“La efectividad de una dependencia tan importante como ésta no se encuentra directamente vinculada al número de imágenes o videos que hacemos públicos, esa no es la función del C5. La función del C5 es da apoyo a todas las corporaciones, entre ellas a fiscalía, precisamente para la investigación de los ilícitos”.

El fiscal estatal también defendió el desempeño del C5 y aseguró que las imágenes son analizadas para esclarecer el crimen.

Asegura que muestra de que las cámaras son útiles son los más recientes ataques contra la infraestructura.