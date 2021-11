El Gobierno de Jalisco no cambiará su propuesta de asignación de recursos para la Universidad de Guadalajara en su proyecto de presupuesto para el próximo año, pese a todos los comunicados y desplegados de la Casa de Estudios, así lo enfatizó el gobernador, Enrique Alfaro, ante cientos de maestros, al inaugurar esta mañana el Foro Recrea Academy de la Secretaría de Educación.

Pide no confundirse.

“Que a la Universidad de Guadalajara la tenemos que seguir apoyando con todo lo que está a nuestros alcance, que necesitamos darle más recursos y más instrumentos para ser mejor su trabajo, pero no nos confundamos, eso no significa darle más recurso, más dinero público al grupo de pillos que hoy tiene secuestrada a la Universidad, para que sigan sus negocios”.

Asegura que si habrá apoyo para la construcción de prepas y centros Universitarios. (Por Claudia Manuela Pérez)