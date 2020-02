El coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Macedonio Támez señala que el comisario de la Policía de San Juan de los Lagos, Hugo Armando Martínez Zacarías no tiene aún algún cargo en su contra, luego de que la policía de ese municipio fuera intervenida por nexos con la delincuencia organizada.

Desconoce si está prófugo.

La dirección jurídica de la Secretaría de Seguridad del Estado notificó personalmente al presidente municipal de esa intervención y el presidente municipal, según se nos ha informado avisó a su comisario de la misma. Es la información que tenemos y no se puede hablar de ningún prófugo, porque no hay ningún imputado hasta ahora.

Por su parte, el Secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco Pacheco indica que el Comisario de la Policía de San Juan de los Lagos tiene un plazo de 24 horas para presentarse ante sus superiores. (Por Claudia Mnuela Pérez)