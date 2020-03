Hasta esta tarde no hay casos confirmados de Coronavirus en Jalisco, señala la encargada de despacho de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Mena Rodríguez.

Destaca que actualmente se analizan seis casos sospechosos:

De entrada te confirmo no tenemos ningún caso confirmado de Coronavirus en el Estado de Jalisco hasta el momento, se han estudiado 12 casos sospechosos, los cuales, ya fueron descartados porque no estaban positivos y actualmente tenemos seis casos más sospechosos que cumplen definición operacional y que están en estudio, en proceso de resultados”.

Agrega que los casos sospechosos han aparecido en varios municipios, pero no menciona cuáles, porque se trata de no causar alarma, dice. (Por Claudia Manuela Pérez)