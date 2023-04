En cerca de 70 de los 125 municipios de Jalisco, las policías no cuentan con el Certificado Único Policial a que obliga la ley, advierte el doctor en derecho, investigador y académico de la UdeG, Carlos Mercado.

“En más o menos 70 municipios, poco menos, no cuentan con el Certificado Único Policial. Eso decir, personal de esas policías municipales no deberían ser policías ¿por qué? porque no están evaluados, porque no tienen la formación básica inicial o porque su escolaridad no es la que se exige. Tenemos policías en algunos municipios que por expresión propia por estos municipios, son analfabetas o no saben leer ni escribir, cuando la ley nos exige que cuando menos para ciertas tareas, deben tener la secundaria como mínimo”

De acuerdo a su estudio de tesis doctoral denominado “La institución policial en estado contemporáneo: el caso México”, hay municipios de Jalisco que no le otorgan a sus policías seguridad social, ni seguro médico. (Por Gricelda Torres Zambrano)