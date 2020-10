Debido a que no hay condiciones para seguir con la reactivación económica por el aumento de casos Covid en el Estado, el gobierno de Jalisco no permitirá la presencia de público en los estadios ni la apertura de bares, señaló el gobernador, Enrique Alfaro en un mensaje en sus redes sociales.

“Por lo pronto no hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades, no podemos permitir todavía el regreso a los estadios, ni la apertura de antros ni ningún tipo de actividad masiva. Lamentablemente no podemos todavía pensar en el regreso a clases presenciales, tenemos que actuar con prudencia y medir con cuidado en cada paso que demos para no lamentarnos después”.

Destacó que la economía está activa en un 92 por ciento y no habrá más avances.

Pidió a los presidentes municipales aplicar a fondo la vigilancia en sus municipios para que se cumplan los protocolos. (Por Claudia Manuela Pérez)