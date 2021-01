Reconoce el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, que no existe consenso en la Cámara Alta, respecto de la Iniciativa para desaparecer a los órganos autónomos, y se muestra a favor de no tocar organismos como el INE.

“No hay consensos en organismos autónomos. Yo tengo una postura al respecto. Yo sí estoy a favor de que se mantengan organismos autónomos como la UNAM, sí estoy a favor de que se mantengan organismos autónomos como el INE, que no se debe de tocar una sola coma, ha costado una gran lucha democrática histórica que es resultado de una gran protesta, ustedes recordarán el fraude de 1988, y esto dio cauce a un organismo autónomo constitucional, que si bien es cierto, se ha venido perfeccionando en los últimos años, también es cierto que juega un papel en la vida democrática de México”.

Lo mismo en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otros que específicamente fueron creados a raíz de tratados internacionales. (Por Arturo García Caudillo)