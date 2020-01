Aunque han proliferado las denuncias de grupos de motociclistas quienes durante las madrugadas atracan a visitantes de la zona de Chapultepec y huyen en vehículos de alto cilindraje, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro afirmó que de momento todas las querellas se han presentado por redes sociales, y no por las vías institucionales, lo que ha complicado a la autoridad investigar estos casos.

“Yo estoy muy atento a las quejas que se han suscitado en redes sociales, lamentablemente no hay ninguna denuncia. No podemos determinar con certeza que haya habido un hecho concreto, yo invitaría a que nos ayuden a poder realmente identificar si existe una banda que está operando en esas condiciones y poder obviamente detenerla y actuar en consecuencia”

El edil calificó como exitoso los operativos que se realizaron en los corredores gastronómicos que se implementaron durante la época decembrina en las zonas de Providencia y Chapultepec, resaltando la detención de siete personas que trataron de atracar un restaurante en la colonia Ladrón de Guevara. Afirmó que la incidencia de robo a negocios en esta temporada fue 30 por ciento menor comparado a 2018. (Por Héctor Escamilla Ramírez)