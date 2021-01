Pese a que no llegaron refuerzos, el Guadalajara no tiene excusas y desde su primer encuentro ante Puebla demostrará que está bien preparado y que quiere ser protagonista del Guardianes 2021 afirmó hoy el lateral, Jesús Sánchez.

“No debe haber excusas el equipo ha trabajado bien se descanso sólo una semana no fue tanto el ritmo que perdimos y vamos a estar preparados para el viernes para dar un buen partido para jugar bien y tratar de conseguir un buen resultado, creo que la excusas se quedan de lado”.

El “Chapo” va más allá y afirma que las Chivas apuntan a lo alto porque están para pelear por los primeros cuatro lugares.

“Tenemos que mejorar lo hecho el Torneo pasado, con puros mexicanos hemos competido y hemos tratado de hacerlo de la mejor forma, el torneo pasado llegamos hasta semifinales y ahora no queda más que apuntar a lo alto para eso debe estar siempre Chivas, si bien nos faltó ese pasito para poder llegar a instancias finales pero creo que el equipo si está para competir entre los cuatro primeros”.

Las Chivas abrirán el Torneo el viernes visitando al Puebla a las 19:30 horas.

(Por Manuel Trujillo Soriano).