Aunque habrá luz verde a partir del segundo semestre de este año, aún se desconoce la fecha exacta en la que comenzarán a aplicarse las multas a los automovilistas que no cumplan con el programa de Verificación Responsable, reconoce Abraham Torres Andrade, director de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco:

“Tenemos la instrucción de que a partir del segundo semestre, pero estamos empezando con los operativos de socialización para que la gente nos vea y para que la gente se vaya acostumbrando de cómo van a ser los operativos, porque solamente a través de operativos se va a poder sancionar -¿Pero el primero de julio no empieza la multa? No, no hay ninguna instrucción al respecto”.

La Verificación Responsable se aplica en la Zona Metropolitana y Puerto Vallarta, no obstante Torres Andrade confirma que el programa será estatal. En este punto, tampoco hay fecha (Por Gricelda Torreas Zambrano)