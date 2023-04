El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó no hay fecha definida para el encuentro con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, pero celebró lo que calificó como disposición al diálogo de la casa de estudios, con el retiro de lonas y suspensión de marchas. Aseguró no tiene interés de entrometerse en la vida interna de la UdeG y que respetará su autonomía. La reunión sería en primer momento en corto, pero también para conocer las necesidades que pueda tener la UdeG en materia de infraestructura:

“Entonces quiero ver con el rector, platicar con el rector para retomar el diálogo, una primer plática, y luego vamos a ver que sigue, que plantean, cuales son las ideas, el rector Villanueva es una persona a quien conozco desde hace mucho tiempo y con la que yo creo se puede platicar”.

El gobernador dijo que sobre el tema de los 140 millones de pesos reasignados y que la UdeG disputaba, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha dado la razón que el Ejecutivo no cometió ninguna irregularidad al reasignar los recursos del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Oriente. (Por Héctor Escamilla Ramírez)