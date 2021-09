Aún no hay fecha ni plazos para realizar elecciones extraordinarias en Jilotlán de los Dolores, donde se anularon los comicios por inseguridad para elegir presidente municipal.

El consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross recuerda que primero el Congreso de Jalisco deberá designar a un Concejo Municipal que entrará en funciones el primero de octubre y luego lanzar la convocatoria para nuevas elecciones.

Advierte que se llevará su tiempo

“Antes cuando no participaba el Instituto Nacional Electoral, en dos atribuciones que le resultan exclusivas como la integración y la instalación de casillas nosotros pudimos desarrollarlo, inclusive a través de urna electrónica, en aproximadamente 20 días. Sin embargo hoy las circunstancias cambian, yo no puedo tomar una decisión de ese tipo o puedo programar una fechas si no interviene el Instituto Nacional Electoral, las autoridades de seguridad. Todo este entramado a mi me impide en este momento definir”. (Por Claudia Manuela Pérez)