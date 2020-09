En casa y sin fiesta, es como muchos tapatíos planean celebrar la Independencia de México luego de la cancelación de eventos en espacios públicos. La mayoría prefiere no salir, ni siquiera invitar a amigos o familiares, porque si hay un miedo a contagiarse con Covid-19.

“En ocasiones hay fiestas familiares, reuniones familiares y se usan disfraces, o algo alusivo al día. Si no hay nada. No habrá nada el día de hoy”.

“Pues nosotros comer algo tradicional de México. Nosotros no somos de celebrar mucho en las afueras porque a veces es pura vendimia, nosotros somos más de pueblo”.

“No voy a hacer nada porque estoy en contra del presidente. Pues nos reuníamos la familia, festejábamos el grito. Hacíamos una cenita mexicana, pero hoy nada”.

Comerciantes del Mercado Corona señalaron que el 15 de septiembre era un día de buenas ventas, pero este año reportan una caída en ventas de hasta 50 por ciento. Lo que si se vende bastante son los ingredientes para los chiles en nogada que al parecer desplazó el tradicional pozole. (Por Héctor Escamilla Ramírez)