Por lo menos esta mañana en el Aeropuerto de Guadalajara, en pasillos, puertas o andenes no se observan filtros sanitarios del Gobierno del Estado, un taxista así lo confirma:

“No señor para nada, aparentemente no se ve nada, nada de cubrebocas, nada de gel, pues no se ve personal del centro de salud”.

Sin embargo, las líneas aéreas si lo están haciendo pero de manera particular explica una empleada:

“El gel anti bacterial, cubrebocas, se están esterilizando los aviones constantemente creo que cada 24 horas que se están esterilizando”- ¿Esto desde cuándo lo están haciendo? -“aproximadamente dos semanas”.

(Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Cuartoscuro)