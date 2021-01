A pesar de las afectaciones a negocios, no hay marcha atrás en las medidas de restricción para algunas actividades comerciales y cierre de otros sectores, debido al aumento de contagios y muertes por la pandemia de Covid-19, así lo indica el gobernador, Enrique Alfaro, quien recuerda que las restricciones permanecerán hasta el 31 de enero.

“Hoy me reuní en la mañana con la Mesa de Salud para ver si había alguna posibilidad y se pudiera hacer alguna reconsideración para algunos de los giros más afectados, particularmente gimnasios que me habían pedido esa posibilidad y la respuesta de la Mesa de Salud es por ningún motivo”.

Agrega que la próxima semana su gobierno se concentrará en formar una bolsa de recursos para otorgar apoyos. (Por Claudia Manuela Pérez)