A dos semanas de la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a tres personas armadas que golpean a dos hombres que están tirados en el piso, la fiscalía de Jalisco todavía no sabe si los agresores son o no elementos de esa dependencia, y si los vehículos que ahí aparecen solamente son similares a los utilizados habitualmente por los investigadores.

El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez informó que ya se tomó declaración a los hombres atacados y se integró todo a la carpeta de investigación.

“Este registro de entrevista ya se tiene desde aquella fecha en que fueron localizados. El área de visitaduría está integrando. En su oportunidad cuando esto esté en condiciones de resolverse así se hará. Nada más referirles y mencionarles que en caso de tratarse de personal de esta institución no vamos a permitir ningún tipo de abuso”.

El fiscal informó que las áreas de control de la dependencia realizaron una revisión al parque vehicular para detectar aquellas unidades que circulan sin placas.

No se detalló si hubo personal sancionado por incurrir en esta práctica. (Por José Luis Escamilla)