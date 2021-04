El señor Oscar se llevó una sorpresa esta mañana cuando llegó a su comercio, sobre las calles Hacienda la Campana y Hacienda de Tala, en San Onofre, pues descubrió que en una de las bardas de la fachada había sido colocada una lona del candidato del PRI al distrito 9 local.

De acuerdo con lo que le dijeron los vecinos, sólo llegaron unas personas, colocaron con clavos la lona de tres metros por dos, y se retiraron.

Extrañado y con molestia, el señor Oscar expresó.

“No está bien, no está bien que anden poniendo los letreros sin autorización. Sí la voy a dejar pero hasta le voy a poner con un marcador el letrero de que no tiene autorización para que toda la gente vea que la pusieron sin permiso. Porque quitarla va a ser muy fácil, pero el objetivo es que se sepa que andan partidos políticos, a lo mejor en muchos lados, y no tienen la autorización del dueño de la propiedad”.

Por lo pronto, el afectado presentará una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, por la colocación de la lona sin su permiso, posteriormente analizará si la usa para tapar la lavadora o para algún otro fin que no sea promover a candidatos que, dice, ni siquiera sabía que existía. (Por Aníbal Vivar Galván)