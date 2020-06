Ya son cuatro días desde que se le perdió el rastro a cuando menos siete policías de la Secretaría de Seguridad de Colima que presuntamente entraron a Jalisco el pasado jueves.

Aunque las autoridades colimenses informaron que sus policías acompañaron a un grupo de empresarios al municipio de La Huerta, y que incluso tres de los elementos ya regresaron a Colima, en la Fiscalía de Jalisco dudan que los policías hubieran entrado a Jalisco.

Es la voz del Fiscal jalisciense Gerardo Octavio Solís.

“Entrevistando a diversos comisarios en la región por donde probablemente pudieran haber ingresado a Jalisco y de esa manera localizar brechas o algunos caminos cercanos para la búsqueda correspondiente hay comentarios tanto de los pobladores como de los comisarios que no vieron ningún contingente pasar o cruzar los límites de Jalisco, lo cual nos hace presumir que probablemente no sucedió como así se ha estado comentando.”

El Coordinador de Seguridad Macedonio Tamez y el Secretario de Seguridad Bosco Pacheco, indicaron que no se recibió ninguna comunicación de sus homólogos de Colima para avisarles que los policías de aquel estado entrarían a Jalisco. (Por José Luis Escamilla)