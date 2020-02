La situación de violencia extrema que se vive en gran parte de México no tiene nombre, explica el investigador del Departamento de Estudios Políticos de la UdeG, Marcos Pablo Moloeznik.

Señala que aunque algunos han calificado como “holocausto” el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos desmembrados, ese término aplica para otro tipo de asesinatos masivos, motivados por cuestiones étnicas.

Tampoco se puede hablar de crímenes de lesa humanidad, porque no están las autoridades detrás de ellos.

“Lo qué pasa es que lo complicado también es quien es responsable de la comisión de estos crímenes no?, porque generalmente se trata del accionar de la delincuencia organizada no y no del estado, es decir que cuando se crearon estas dos figuras, la figura de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio, se pensaba fundamentalmente en actores estatales no?”.

A decir del investigador Marcos Pablo Moloeznik, tampoco es válido decir la “colombianización” de México, porque la historia del crimen en ambos países es diferente. (Por José Luis Escamilla / Foto: Cuartoscuro)