El ex Secretario de Desarrollo e Integración Social Miguel Castro es hasta el momento el único imputado por la Fiscalía Anti Corrupción a quien se le ha logrado acreditar que no cumple con las medidas cautelares impuestas, asegura el Fiscal, Gerardo de la Cruz Tovar.

Indicó que aunque surgen rumores y versiones que aseguran haber visto a otros imputados romper el resguardo domiciliario, no hay pruebas contra ninguno otro.

“Que en realidad a mí me ha llegado información en muchos sentidos, y se ha dicho que fulanito está en Puerto Vallarta, que fulanito está en Manzanillo, que fulanito se fue de vacaciones con sus familiares que están en otro lugar. Pero eso hasta este momento no cuenta como un dato de prueba, y vamos, no es un dato de prueba que la Fiscalía esté buscando. Para eso existe la Unidad De Medidas Cautelares.”

Otros imputados a quienes se ha dictado resguardo domiciliario son el ex Secretario de Salud Antonio Cruces Mada, y los ex Secretarios de Desarrollo e Integración Social Salvador Rizo y Daviel Trujillo. (Por José Luis Escamilla)