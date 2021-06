El candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, señaló que aceptará la regiduría dentro del ayuntamiento tapatío, pero advirtió que no reconoce la derrota, sino que se trató de una elección de estado y será el partido quien tome las decisiones de impugnación.

Acusaron irregularidades desde el trabajo del árbitro electoral y otras anomalías que afirman se registraron en más de 200 casillas.

“No, no hay derrota electoral cuando hay en fraude y una elección de estado. Yo no reconozco esta derrota porque es impensable la cantidad y la diferencia de votos que sacó en este caso Movimiento Ciudadano”.

Acompañado de la delegada del CEN de Morena en Jalisco, Yeidckol Polevnsky, señaló que tienen cuatro días para proceder con los resultados del 6 de junio y se analiza incluso la impugnación de la elección de San Pedro Tlaquepaque. (Por Héctor Escamilla Ramírez)