Los Leones Negros mantienen metas altas pese a que no contarán con ningún refuerzo para el inicio del torneo en la Liga de Expansión MX. El técnico Jorge Dávalos confirmó que se mantiene el proyecto con juveniles, pero con las aspiraciones en grande.

“Con los que tenemos hay que ser protagonistas y seguir aspirando a lo máximo. Metas más bajitas no hay en esta institución”.

A diez días para su debut en el torneo de la Liga de Expansión MX, los Leones Negros están por culminar su preparación y a decir del “Vikingo” Dávalos la pretemporada marcha muy bien.

“Bastante bien, jugamos, hicimos un partido en Mazatlán Vs Xolos, se jugó bien. Jugamos contra Necaxa en Aguascalientes, antier contra Atlas, ayer frente a Tapatío. La verdad han sido partido buenos, la gente que ha entrado la gente joven lo han hecho bastante bien”.

UdeG debutará en el Torneo el 17 de este mes de enero cuando reciba a Tlaxcala. (Por Martín Navarro Vásquez)