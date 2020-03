Aunque se tienen cinco millones de pesos etiquetados desde hace tres meses, el Instituto de Cancerologia en Jalisco no ha emitido las reglas de operación para el programa de reconstrucción mamaria gratuita a mujeres víctimas de cáncer.

La coordinadora de la bancada de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, explicó que este martes estaba programada la presentación de las reglas, sin embargo, el Instituto canceló argumentando problemas de agenda.

No se sabe para cuántas mujeres alcanzará el dinero disponible.

“En las reglas de operación van a venir que ellos tienen que valorar para cuántas mujeres pueden ser, porque también hay que recordar que no todas son candidatas, es por eso que también se contempla que tenga que ser tanto con su médico oncológico, que vayan de la mano”

El programa piloto que se aprobó incluye además la obligación de brindar asesoría psicológica a las mujeres con cancer. (Por Mireya Blanco)