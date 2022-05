Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que el paso de Agatha por territorio nacional no ha causado mayores estragos.

“El ciclón, huracán, está perdiendo fuerza. Hasta ahora no hemos tenido daños mayores. Se está aplicando el Plan DN-III, el Plan Marina, en apoyo a la gente del Istmo, la gente de Oaxaca, de Veracruz y Tabasco. Afortunadamente hasta ahora está bajando de intensidad. Traía rachas de viento de 120 a 150 kilómetros por hora, y ya el último reporte que tenemos es de 70 kilómetros por hora. Y no, no tenemos reportes de víctimas, hasta ahora, afortunadamente”.

Explicó que las brigadas de Protección Civil y de las Fuerzas Armadas se encuentran en la zona para apoyar a la población, sobre todo porque hay pronósticos de lluvias muy fuertes. (Por Arturo García Caudillo / Foro: @CEPCO_GobOax)