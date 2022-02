Desde el 19 de diciembre del 2019 cambió la vida de mis nietos, pero a mi me mataron en segundos, asegura María Guadalupe Camarena, víctima de la desaparición forzada de sus cuatro hijos por parte de la Policía Municipal de Ocotlán.

“Yo le hago un llamado al señor gobernador para que se haga cargo de su gobierno para poder encontrar a mis hijos y nuevamente le hago un llamado al presidente Andrés López Obrador, que me mandó un funcionario, pero yo no quiero funcionarios, yo necesito que me ayude y que agarre el caso de mis hijos como debe de ser, porque es una pesadilla de terror no tener a mis cinco hijos aquí, mis cuatro desaparecidos por policías de Ocotlán”.

En enero del 2021 el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, emitió una acción urgente para que el Gobierno Federal y el Estatal, realizaran una búsqueda inmediata y planeada de los hermanos Camarena. Para Lupita, esta búsqueda ha sido una simulación. (Por Gricelda Torres Zambrano)