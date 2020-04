Este martes se registraron de nuevo largas filas y aglomeraciones en el DIF Zapopan por personas que buscan una despensa o apoyo en especie ante la contingencia por el Covid-19.

La mayoría ignoraba que debían hacer cita por teléfono y entonces se les avisa cuando pasar por su apoyo.

A las personas que hicieron fila esta mañana se les tomaron sus datos para que vuelvan posteriormente.

La desesperación es una contante entre las personas y están preocupados que la cuarentena se extienda.

“Pues me está afectando demasiado en el hecho de que mi esposo ahorita tuvo que cerrar su cortina por lo que comentaba el Gobernador”.

“No pos está pesado el asunto ahorita, pues no hay trabajo verdad, pues si no la estamos viendo pesada”.

Varias personas acusaron que se presentaron en el DIF, porque los números para hacer cita simplemente nadie contesta.

Los números son el 33.38.36.34.44 y 33.21.00.00.00. (Por Héctor Escamilla Ramírez)