Integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios y vecinos de Huentitán acusaron que no tienen sustento los argumentos presentados por la alcaldesa de Guadalajara, Barbara Trigueros, y el jefe de Gabinete, Erik Tapia, para defender el proyecto de Iconia en un terreno cedido por el municipio en Periférico Norte y Calzada Independencia.

Acusan hay incumplimiento de la empresa Operadora Hotelera Salamanca y que las obras que debía ejecutar como contraprestación no se realizaron en tiempo, por lo que el municipio debió recuperar el terreno que ahora piden se convierta en parque. El presidente de la FEU, Javier Armenta, señala que mantendrán su plantón en ese terreno, aunque la autoridad diga que ya es privado:

“Es invaluable en materia ambiental y la calidad de vida que entrega este predio, reforestado y tratado como tiene que ser. Entonces que le quieran ver los huaraches a alguien más, nosotros no nos vamos hasta que recuperemos el predio”

Concluyó que no se puede autorizar más vivienda en la zona de Huentitán, donde de por sí ya no tienen agua los vecinos.

(Por: Héctor Escamilla Ramírez)