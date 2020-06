Con 32 votos a favor y cinco en contra, el Congreso de Jalisco aprobó la reforma electoral, que marca las reglas para el proceso del 2021.

La reforma recorre hasta enero el inicio de las campañas políticas y las recorta a 30 días, con el argumento de la pandemia por Covid-19; no obstante, no se tocaron los gastos en estas ni el dinero que reciben los partidos políticos.

Dos legisladoras del PRI, uno de Morena, uno del PRD y la emecista Mara Robles votaron en contra, con el argumento de que reducir el tiempo de campañas pone en desventaja a los partidos nuevos, los candidatos independientes y otros emergentes como MORENA, advirtió Robles Villaseñor.

“Con la reducción del periodo de campaña, se pretende favorecer a los partidos por hoy más fuertes, los más conocidos, en detrimento de la diversidad y de la pluralidad y esta concepción me recuerda a la del gobierno federal cuando afirma que solo deben existir lo liberales y los conservadores”. (Por Mireya Blanco)