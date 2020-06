El sismo de 7.5 grados que se registró esta mañana se sintió en Chiapas, Guerrero, el Estado de México, Hidalgo y Puebla.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó que no hay afectaciones mayores por el movimiento, aunque siguen con recorridos de evaluación.

En la capital del país también fueron evacuados algunos hospitales como el Álvaro Obregón, cuyos pacientes han reingresado de forma paulatina.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que no se observan derrumbes de estructuras, aunque si hay dos bardas con daños en la Colonia Roma.

Señaló que no hay reporte de heridos en la vía pública ni en ningún hospital de la Capital.

Por otro lado, los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa, y de Hidalgo, Omar Fayad, de manera preliminar descartaron daños, y activaron protocolos de emergencia.