Gracias al sistema de citas, la vacunación anti-Covid aquí en el Auditorio Benito Juárez para el grupo de 50 a 59 años ha resultado fluida y ordenada, eso sí, no se ha permitido a los que les toca, por ejemplo, a las 11:00, se vengan desde las 7:00, explica un servidor de la nación.

“Hemos encontrado que hay personas que llegaron a las 7:00 de la mañana con su cita de las 11:00 y la verdad les decimos que no tenemos fila en ese momento, que vayan a desayunar, que descanse, que no estén en el sol, para que ellos estén tranquilos y no se desesperen que están formados muchas horas -¿O sea, con que lleguen media hora antes, con eso?- Media hora antes, con eso es suficiente”.

Tal vez el único problema aquí en el Auditorio Benito Juárez para vacunarse, es la falta de estacionamiento. (Por José Luis Jiménez Castro)