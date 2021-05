Tiene razón el coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC) en la entidad, Ricardo Rodríguez Jiménez, al convocar a la gente a participar en una marcha que se realizará este sábado 22 de mayo del 2021, “por la defensa de Jalisco”.

Pero la marcha no tendría que ser necesariamente por las razones políticas que argumenta Rodríguez Jiménez, cuanto transitamos por la etapa más álgida de las campañas electorales que terminarán el próximo miércoles 2 de junio, en las cuales su partido no transita con la mejor fortuna.

Este jueves 20 de mayo del 2021 el partido MC convocó a una marcha contra lo que llamó una embestida del Gobierno Federal contra Jalisco y su intromisión en las campañas electorales, al anticipar una presumible persecución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) federal contra su candidato a la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

Rodríguez Jiménez secundó también las afirmaciones del mandatario Enrique Alfaro Ramírez, en el sentido de que los más recientes incendios ocurridos en el Bosque de la Primavera, aledaño a Guadalajara, serían provocados, con aviesos y oscuros propósitos político-electorales, para dañar a su gobierno.

“Nosotros en el caso de los incendios estamos acusando a Morena de irresponsables, de lucrar políticamente con un tema sensible, de provocar indirectamente incendios que solamente se le encuentran motivaciones políticas de provocarlos, por lo menos indirectamente, por la forma en que se han venido manejando, no los estamos acusando de tontos, no tenemos una foto en donde tengan un cerillo en la mano prendiendo algunos de los bosques”, afirmó el dirigente estatal de MC.

La manifestación de este sábado podría ser una buena oportunidad para que el gobernador Alfaro Ramírez, quien pretende lavarse las manos con respecto a graves problemas que afectan a Jalisco, culpando de ello a la federación, respondiera a los señalamientos que, este jueves 20 de mayo del 2021 hizo en el periódico El Informador, Anuar Salvador García Gutiérrez, presidente de la organización SOS Jalisco, quien dijo que la administración estatal debe atender delitos de alto impacto como homicidios y desapariciones, pues son del fuero común.

Hasta el corte del pasado 31 de marzo del 2021, en el primer trimestre del año, según las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, sobre Incidencia Delictiva del Fuero Común, Jalisco aparecía en el quinto lugar del país en homicidios dolosos, con 495. En primer lugar Guanajuato, con 743 casos; segundo Baja California, con 689; tercero Estado de México, con 568 y cuarto, Michoacán, con 514 casos.

También podría ser la marcha un escenario ideal para que el gobierno estatal de Movimiento Ciudadano explicara el desabasto de agua, por el cual el gobernador Alfaro Ramírez responsabilizó al Gobierno federal, en tanto que el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, precisó que resolver ese problema sí compete a la administración estatal, pues para eso existe una Secretaría de Gestión Integral del Agua en la entidad.

Señaló Gleason que la ley estatal en la materia, faculta a la Secretaría de Gestión Integral del Agua a “gestionar, coordinar, formular y operar programas estatales de obras de abastecimiento de agua potable, servicio de drenaje y alcantarillado, captación, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales”.

De igual manera, sería saludable que en esa manifestación “por la defensa de Jalisco”, el gobierno estatal explicara porque asegura que los incendios forestales no son su responsabilidad, cuando sí tiene competencia, según apuntó en la misma nota de El Informador Gerardo González Cuevas, investigador de la UdeG, quien dijo que el Artículo 13 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de la entidad indica que debe existir colaboración entre el Estado y los municipios, con el objetivo de “coordinarse para prevenir y combatir los incendios”.

La marcha de MC sería un buen escenario para que gobierno de Alfaro Ramírez explicara las demoledoras estadísticas que reveló el pasado viernes 29 de enero del 2021 el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien afirmó que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, Jalisco se convirtió en la entidad del país con más desaparecidos: 3 mil 724 casos, lo que representa un 22.6% del total en todo el territorio nacional.

También Jalisco es el estado de la República que concentra el mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas. Sólo en el 2020, de los mil 86 encontrados en el país, 433 se documentaron en Jalisco (39.8%).

Habría razones para exigir al gobierno estatal que explicara la crisis humanitaria y forense que se experimenta en Jalisco, pues hasta el pasado diciembre del 2020 había 6 mil 249 cuerpos de personas sin identificar en las morgues del estado, según revela informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Podría Alfaro Ramírez rendir cuentas sobre las estrategias que ha instrumentado el gobierno estatal para atemperar la creciente cifras de desaparecidos en la entidad, cuyo registro histórico suma más de 12 mil casos, según aseveró la abogada, activista y catedrática del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Alejandra Cartagena, entrevistada por Notisistema el pasado lunes 19 de abril del 2021.

“Las autoridades están rebasadas frente a una grave crisis de desaparición en el estado ¿no? Al día sábado en Jalisco, se estaba hablando según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, existen 12 mil 344 personas desaparecidas. Entonces, imaginen la magnitud de la tragedia en el Estado, y esto solo hablando de quienes han denunciado”, explicó la académica del ITESO.

Comentó que con más de 12 mil casos en Jalisco, con la desaparición masiva y el involucramiento de policías, como sucedió en Acatic, los esfuerzos de la autoridad, física y presupuestalmente, son todavía insuficientes.

Habría suficientes razones para reclamar una explicación de por qué las bandas delictivas transitan con impunidad en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco en general, para secuestrar y asesinar personas, en muchos casos coludidas o protegidas por las mismas corporaciones policiacas.

Tal como lo registró el pasado domingo 18 de abril del 2021, el periodista Víctor Manuel Chávez Ogazón, en El Occidental de Guadalajara: “Las desapariciones forzadas en Jalisco son una realidad, tienen nombre y apellido: En los últimos tres años más de 120 policías de 14 municipios se han visto involucrados en este tipo de prácticas, siempre argumentando que ‘trabajaron’ para grupos de la delincuencia organizada. Hay 49 vinculados a proceso, apenas tres sentencias dictadas en el lapso de tres años, la última de ellas de 50 años de prisión para dos uniformados (que colaboraron en el secuestro de tres ciudadanos italianos en Tecalitlán, Jalisco”.

Podría el gobierno estatal emecista aprovechar la marcha “por la defensa de Jalisco” para explicar las terribles circunstancias de violencia que propiciaron en las recientes semanas el desplazamiento de casi 700 personas de varias comunidades de Teocaltiche, Jalisco, agobiadas por el acoso de las bandas delictivas que impunemente se disputan el territorio.

Sí, hay muchas razones para marchar en defensa de Jalisco, como propone Movimiento Ciudadano. (Por Pedro Mellado Rodríguez)