Fueron ocho personas quienes sobrevivieron el sábado pasado al tornado que impactó un rancho y una vivienda en El Salto. El fenómeno tocó tierra, en una zona poco habitada ubicada entre la planta de Pemex y el fraccionamiento Parques del Triunfo.

El tornado llegó del sur e impactó dos propiedad, causando destrozos. En la primera casa había dos adultos mayores con dos niños de siete y 11 años, un morador sufrió una lesión en la cabeza. En la otra casa, un padre de familia con sus tres hijos. La señora Guadalupe Mendoza regresaba de la tienda y vio como el tornado golpeó su hogar con su familia adentro.

“Sí, sí me tocó verla. Yo me quedé parada acá en el camino porque pues si me arrimaba, pues se llevó muchas cosas, que no me llevara a mi”.

Luis Alberto Rojas entró corriendo a su vivienda y puso a salvo a sus niños.

“Vimos que venía algo, cuenta se dirá, sí como un tornado, ya cuando llegó aquí con el señor se empezó a oir el estruendo de que como truenos, que como que fue algo fuerte”.

Se informó que Protección Civil Jalisco ya acude en apoyo de los damnificados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)