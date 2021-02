Los representantes legales de los Socios Mayoritarios de Charros de Jalisco, presentaron hoy 5 evidencias con las que acusan a Salvador Quirarte de malos manejos al frente del equipo de béisbol, habla el abogado, Enrique Ruiz.

“La primera evidencia es una transferencia a empresas familiares. Dos, un salario inexplicable dice que no es presidente, dice que no es administrador pero recibe un sueldo. Tres, Patrocinio a una empresa de la que el es presidente sin que existan contratos. Cuatro, prestamos a esa misma empresa familiar. Quinta, uso indebido de la tarjeta corporativa de crédito de la empresa. Son muchos millones de pesos, no lo hemos totalmente contabilizado pero estamos hablando de más de 50 millones de pesos”.

En total son 12 socios los dueños de Charros, 9 están con el grupo de Armando Navarro y los 3 restantes del lado de Salvador Quirarte, quien por cierto aseguró que aclarará punto por punto de lo que lo acusan.

(Por Manuel Trujillo Soriano)