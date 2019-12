Respecto de la denuncia que México presentará ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Solorio, asegura que este asunto ya no es simplemente una denuncia

“Para que no exista duda que el derecho nos asiste. Esto ya es un litigio, y tenemos que ser muy claros con los elementos que presentaremos en este litigio que se iniciará ante la Corte Internacional de Justicia, pero el primer paso es la solicitud de medidas provisionales, ¿porqué?, porque queremos que cese el hostigamiento y que de ninguna manera se atente contra la inviolabilidad del inmueble diplomático. En pocas palabras, no queremos que nadie ingrese a nuestro local diplomático en La Paz, Bolivia, sin autorización”.

Y el asunto versará sobre los estándares de las relaciones entre ambos países, y sobre el derecho de asilo. Finalmente, aclaró que será a la brevedad cuando se presente la demanda de medidas provisionales en contra del gobierno de Bolivia. (Por Arturo García Caudillo)