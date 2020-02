Hoy el cantante Vicente Fernández cumple 80 años de edad y en su estatua de la Plaza de los Mariachis en San Juan de Dio, sólo Jesús lo recuerda.

Se trata tal vez del mariachero más pequeño de la ciudad, pues a sus 11 años estudia trompeta y vihuela para seguir el oficio de su papá.

Jesús, quien viste su elegante traje de mariachi, dice que aunque no le tocó a él si le gusta la música de Vicente Fernández.

“¿Y tú has escuchado a Vicente Fernández?/…Eh nomás pocas veces en la televisión o en los conciertos que hace, pero no/… ¿Alguna canción que te guste de Vicente?/…No sé si muy, no sé muy bien sus nombres, pero si me gustan mucho sus canciones/… ¿Te gustaría ser como Vicente?/…Pues si se podría alguna vez, si me da chancecito, pues si”.

Por cierto la estatua de don Vicente Fernández en la Plaza de los Mariachis, sigue siendo objeto de vandalismo. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto: Juan Martínez)