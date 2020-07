El 92.2 por ciento de las empresas del país no recibió ayuda de ninguna índole en medio de la pandemia por Covid-19, revela una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El documento indican que de casi millón 900 mil empresas, solo 7.8 por ciento obtuvo algún tipo de apoyo.

La mayor parte de los apoyos que obtuvieron las empresas provino de los gobiernos federal, estatal o municipal.

La causa principal para no recibir apoyos fue porque no tenían conocimiento.