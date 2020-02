Con tal de no pagar la multa que puede ir de los 880 hasta los mil 700 pesos, dos de cada 10 apartalugares detenidos de octubre a la fecha en Guadalajara han decido pagar su falta administrativa con 36 horas de arresto.

El jefe de gabinete, Erik Tapia, señaló que se han recaudado 130 mil pesos en multas, bajo considerando que ya son más de mil los arrestados.

“Hemos tenido casos en que la misma familia va a pagar las multas, hemos tenido casos que el dueño del vehículo va a pagar la multa porque no sabe dónde quedaron las llaves de su carro por ejemplo”.

El noviembre se dio el caso de un franelero detenido con 12 juegos de llaves y los dueños de los carros pagaron su liberación.

El funcionario mencionó que la autoridad ha implementado protocolos para sólo sancionar a aquellas personas que secuestran el espacio público y cobran por él y no molestar a aquellas personas que se ganan la vida lavando carros en la vía pública. (Por Héctor Escamilla Ramírez)