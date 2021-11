Luego del mal cierre que lleva Chivas en el Torneo Apertura de la Liga MX, el defensa Miguel Ponce dijo que lo único que salva al equipo del mal torneo que vive, es el título.

“Lo que salvaría el torneo sería siendo campeones, es haciendo una buena liguilla, porque Chivas no está para simplemente ganar un partido para avanzar a repesca, debemos competir por el título y si no se consigue nadie quedaría conforma”.

Ponce sabe que si no clasifican, podrían llegar decisiones de la directiva ante lo que sería el fracaso.

“No se conseguirían los objetivos que se propusieron y todo está armado para conseguir el título. Debemos de ir a ganar sí o sí a Mazatlán”.

Chivas se mide el sábado a Mazatlán en el Puerto, donde solo le sirve el triunfo para clasificar al repechaje. (Por Martín Navarro Vásquez)