Los hospitales privados no tienen la capacidad tecnológica para diagnosticar el coronavirus, y no es necesario realizar esta prueba, asegura el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Ningún hospital privado, hasta el momento, tiene la tecnología diagnóstica acreditada por el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos, que a su vez es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para otros temas diversos como bioseguridad. Y lo que puede pasar, ya pasó en una epidemia hace diez años, es que las corporaciones hospitalarias privadas le cobran al paciente cuatro, cinco mil pesos por hacerle la prueba de coronavirus, ¿y quién hace la prueba de coronavirus?, el sector público, el INDRE. Entonces no, no se necesitan pruebas de coronavirus para atender a los pacientes, no es una prueba de uso clínico, de uso médico individualizado”.

Y tampoco hay necesidad de un hospital especial para el tratamiento del coronavirus, pues se trata de una infección respiratoria como hay otras 300. (Por Arturo García Caudillo)