La tarde noche de este jueves fueron dados a conocer los resultados del examen de conocimientos que realizaron casi la totalidad de los 22 aspirantes que buscan ocupar el puesto de contralor del poder legislativo de Jalisco.

De acuerdo con el informe de resultados, que fue entregado a la Secretaría General del Congreso al filo de las 20:00 horas, por parte de la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, María Elizabeth Alcaráz Virgen, el aspirante Bulmaro López González no se presentó al examen, mientras que María del Carmen Reyes Rodríguez, Gustavo Efraín del Toro Ochoa y Patricia Mestas Torres no obtuvieron calificación aprobatoria.

La prueba contó con 70 reactivos o preguntas relacionadas a las labores de un controlar en la función pública.

La calificación mínima aprobatoria era de 80 puntos.

Quienes no aprobaron cuentan con la opción de solicitar la revisión de su examen.

De acuerdo con la convocatoria, el poder legislativo tiene hasta el 4 de junio para elegir a su controlar que entraría en funciones el 13 del mismo mes. (Por Aníbal Vivar Galván)